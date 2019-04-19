Мэра Василькова подозревают в организации подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты

Ему объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.

Генеральная прокуратура объявила подозрение мэру Василькова (Киевская область) Владимиру Сабадашу в рамках уголовного производства о подкупе избирателей.

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает пресс-служба МВД.

По его словам, полиция начала уголовное производство по факту предоставления избирателю неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с реализацией избирательного права в интересах одного из кандидатов в Президенты Украины, ч. 4 ст. 160 УК Украины (Подкуп избирателя, участника референдума).

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"В ходе расследования мы также установили факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 года они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат", - отметил Максим Цуцкиридзе.

Сабадашу объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27 (Организация или управление преступлением), ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357(незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

Сейчас правоохранители устанавливают другие лица, причастные к преступлению.

Как сообщал УНИАН, журналисты выяснили, что за голос в пользу Порошенко пенсионерам в Василькове выплачивали по тысяче гривень из городского бюджета. Женщины, с которыми пообщались журналисты, признались, что их просили голосовать за Порошенко. А жителям одного из элитных комплексов повезло еще больше. Там платили по 2-3 тысячи гривень.