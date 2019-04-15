В Украине появились билборды в стиле Порошенко с надписью "Конец" (фото)

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что такая реклама размещена с нарушением законодательства.

В украинских городах в воскресенье заметили борды в стиле президентской кампании Петра Порошенко с надписью "Конец".

Соответствующие фото распространяют пользователи Facebook.

В частности, сообщается о появлении такой "рекламы" в Днепре, Киеве, Черкассах.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" заявил, что такая реклама размещена с нарушением законодательства.

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"По предварительной проверке, эта наружная реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать и тираж, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов", - отметил он.

По словам спикера, в настоящее время полиция проводит проверку во всех регионах, где выявлено размещение политической рекламы такого содержания.

"Согласно части 2 статьи 212-13 Куоап, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации, влечет за собой наложение штрафа. На лиц, разместивших такую политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", - добавил Тракало.

По его словам, сами борды коммунальные службы снимут.

Как сообщал УНИАН, ранее штаб кандидата в президенты Петра Порошенко выпустил билборды, на которых он изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным. При этом, украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображения физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации - лиц, которые не являются гражданами Украины. Сомнительная реклама вызвала споры среди пользователей соцсетей. В том числе и среди сторонников президента. Кое-кто высказывал мнение, что данная реклама - якобы результат черного пиара, направленного против Порошенко.