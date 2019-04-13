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Перед дебатами Порошенко и Зеленского МВД проведет консультации с их штабами

11:35, 13 апреля 2019
Выборы 2019
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Яровой сообщил, что перед дебатами Порошенко и Зеленского МВД проведет консультации с представителями обоих штабов / фото mvs.gov.ua

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что перед проведением дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также накануне второго тура голосования Министерство внутренних дел (МВД) проведет консультации с представителями обоих штабов относительно мер безопасности. 

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Мы проведем ряд встреч с представителями обоих штабов, чтобы "группы поддержки" кандидатов избегали оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в сторону оппонентов", - сообщил Яровой.

Также он рассказал, что во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед дебатами и голосованием МВД намерено усилить меры безопасности, а также увеличить количество правоохранителей. Яровой добавил, что МВД будет сотрудничать с другими правоохранительными органами для обеспечения порядка накануне выборов.

Ранее УНИАН сообщало, что Порошенко озвучил свою позицию относительно дебатов. Петр Порошенко заявил, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти как на НСК "Олимпийский" 14 апреля, так и на "Общественном" 19 апреля.

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Теги: #МВД#дебаты#Петр Порошенко#Владимир Зеленскийпогода в Киеве