Явка во втором туре выборов в Украине может упасть из-за очередей на смену места голосования

Люди жалуются на очереди на смену места регистрации в соцсетях.

Желающие изменить место голосования на второй тур выборов президента часто сталкиваются с необходимостью выстоять длинную очередь и уже сомневаются, пойдут ли на участки 21 апреля.

По крайней мере, с такой проблемой сталкиваются люди, которые проживают в Киеве, а зарегистрированы в других населенных пунктах, сообщает "Украинская правда".

На смену места голосования остается фактически три дня, а райгосадминистрации не справляются с потоком избирателей, даже если работают после завершения рабочего дня.

Читайте такжеВ Киеве образовались очереди из желающих изменить место голосования во автором туре выборов (фоторепортаж)

Очевидно, сказывается то, что времени на изменение места голосования выделено в целом меньше, чем было перед первым туром, а количество избирателей – то же. Закон же не дает возможности изменить место голосования сразу на два тура, если есть такое желание.

Люди жалуются на очереди на смену места регистрации в соцсетях. Избиратели составляют списки, записываются с самого утра – но и это не гарантирует, что в течение дня они получат необходимый для голосования не по месту регистрации документ.

На Позняках, например, мужчина, который пришел в РГА в 8:50, получил удостоверение избирателя об изменении места голосования в 16:00.

В Подольском районе избиратели тоже выжидают в очередях часами. Хотя есть положительный опыт жителей Оболони: там некоторым посчастливилось оформить изменение места голосования за 10-20 минут.

Однако общая ситуация может привести к тому, что часть избирателей просто не успеет сменить место голосования.

Напомним, изменить место голосования можно не позднее, чем за 5 дней до дня повторного голосования - "второго тура", то есть до 15 апреля включительно. Это нужно сделать, даже если на первый тур избиратель уже проходил такую процедуру.