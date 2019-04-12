Стало известно, сколько украинцев уже успели изменить место голосования перед вторым туром выборов президента

Из них 2 тыс. 735 человек из аннексированного Крыма, 34 тыс. 532 - из Донецкой области и 18 тыс. 322 человека – из Луганской.

Более 156,6 тыс. украинцев временно изменили место голосования перед вторым туром выборов президента.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственного реестра избирателей.

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Так, место голосования без изменения места регистрации изменили 156 тыс. 618 украинцев, из которых 2 тыс. 735 человек из аннексированного Крыма, 34 тыс. 532 - из Донецкой области и 18 тыс. 322 человека - из Луганской.

Отмечается, что на участке зарубежного избирательного округа место голосования изменили 2 тыс. 405 украинцев.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования по выборам президента, которое состоится 21 апреля, процедуру временного изменения места голосования можно провести до 15 апреля включительно, обратившись в орган ведения Госреестра избирателей.

Кроме того, согласно документу, люди, которые по состоянию здоровья не могут прийти для голосования на избирательный участок, до 20.00 19 апреля могут подать в участковую избирательную комиссию по почте или через других лиц собственноручно написанное заявление с просьбой обеспечить голосование по месту пребывания, к которому прилагается справка из медицинского учреждения.