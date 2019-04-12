Эксперт описал трагические варианты сохранения Порошенко у власти: «будут разбомблены Киев и Львов»

Одним из самых страшных способов срыва выборов может быть попытка инициировать масштабную войну с Россией, считает политолог.

У нынешнего президента Украины Петра Порошенко нет шансов победить во втором туре президентских выборов в рамках традиционного голосования. Победу ему могут обеспечить лишь радикальные способы действий, которые могут иметь трагические последствия для Украины.

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Такое мнение в колонке для «Главреда» высказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин. Эксперт констатировал, что разрыв в голосах между Зеленским и Порошенко очень большой.

«Зеленский набрал более 5,7 млн голосов, а Порошенко порядка 3 млн. Таким образом, разрыв составляет больше 2 млн, и у Порошенко исчерпал потенциал роста. Прирост электората возможен только за счет повышения активности избирателей. Те, кто не шли голосовать в первом туре, возможно, придут на избирательные участки, но голосовать за действующего президента вряд ли будут. Те, кто в первом туре голосовал за других кандидатов – Смешко, Тимошенко, Ляшко, Бойко, Гриценко - априори не являются сторонниками Порошенко. То есть его электората практически нет, плюс у него высочайший уровень анти-рейтинга, который доходит уже почти до 90%», - отметил Соскин.

При этом эксперт считает, что у Зеленского, напротив, остается значительный потенциал для роста.

«Но каким образом в таком случае Порошенко может выиграть? В рамках традиционного голосования у Порошенко шансов нет, остается радикальный вариант, например, инициировать войну с Россией, нанести какой-то удар, как это было с введением военного положения в связи с Керченским инцидентом, когда президент вместе с Турчиновым бросили детей на кремлевскую амбразуру и забыли их», - предупреждает политолог.

«Сейчас он может еще более сделать какой-то еще более мерзкий ход – нанести, скажем, ракетный удар по территории, например, Горловки, начать наступление в попытке освободить город из-под российской оккупации и спровоцировать кремлевского хищника. Путин вполне может подыграть, скажем, ударить бомбардировщиками, которые нависли над Киевом со стороны Беларуси. После этого отменяется второй тур и вводится военная диктатура», - продолжает Соскин.

Эксперт допускает и другой вариант: по его мнению, Порошенко может попытаться «фактически нейтрализовать Зеленского».

«Уже высказываются точка зрения, мол, "почему бы не сделать так чтобы он повторил судьбу Вячеслава Черновола", или Шербаня, или Гонгадзе. Порошенко хороший ученик Кучмы, у него есть черные эскадроны смерти. Я считаю, что он может пойти на такие шаги - совершенно безумные, чтобы остаться при власти», - утверждает аналитик.

Соскин наставивает, что других вариантов, при которых Порошенко может остаться при власти, нет. По его словам, при Порошенко Украина превратилось в «государство-лузер», самую отсталую страну Европы по всем показателям.

"Я не знаю, каким президентом будет Зеленский, но нас ждет катастрофа, война и руины, если на посту останется Порошенко. Мы не можем допускать ситуации, когда погибнут сотни тысяч украинцев в результате тридцатилетней тотальной войны с Россией, будут разбомблены украинские города Киев и Львов", - заключил он.

Напомним, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", 61% украинцев верят, что следующим президентом станет Владимир Зеленский.