61% украинцев верят, что следующим президентом станет Зеленский - опрос

Среди электоральных групп кандидатов, набравших значительную поддержку избирателей в первом туре, относительное большинство также убеждено, что будущим главой государства станет Зеленский.

61% украинцев верят, что следующим президентом станет шоумен Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные Социологической группой "Рейтинг" результаты опроса населения.

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По словам заместителя директора социологической группы "Рейтинг" Любомира Мысива, 61% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - действующий глава государства Петр Порошенко, 22% - не определились с ответом.

"Среди электоральных групп кандидатов, набравших значительные результаты в первом туре, относительное большинство убеждено, что будущим главой государства станет Зеленский. В среде сторонников Порошенко половина убеждены в победе своего фаворита, одновременно четверть считают, что победит Зеленский", - подчеркнул он.

Опрос проводился в период с 5 по 10 апреля среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет 1,8%.