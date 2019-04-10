Наливайченко предостерег власть: "архивы не горят" (видео)

Политик впервые высказался о втором туре президентской гонки.

Лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко подчеркивает важность мирной передачи президентской власти в Украине. Об этом он заявил в соцсети YouTube.

«Мы все заинтересованы в мирной передаче полномочий, в мирном переходе власти к людям, которые возобновят движение страны вперед», – подчеркнул Наливайченко.

Он призвал нынешних чиновников не поддаваться на провокации и не выполнять незаконных указаний.

«Категорически предупреждаю, особенно Администрацию президента от тех провокаций, которые они сейчас планируют, никаких пожаров, никаких сожженных документов. Не выполняйте незаконных указаний. На самом деле, архивы не горят», – заявил Наливайченко.

Политик подчеркнул, что 21 апреля должен стать последним днем коррумпированного господства в стране.

«Мы должны обновить страну. Должны очистить все сферы жизни – правоохранительную, судейскую власть, а также глав областных госадминистраций. Мы все – граждане этой страны и мы все отвечаем за то, чтобы 22 апреля появился шанс и перспектива для украинцев. И именно эта ответственность должна побудить каждого из нас прийти, взять бюллетень и проголосовать», – подчеркнул лидер Движения “Справедливость”.