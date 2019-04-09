Штаб Порошенко подтвердил, что заказал скандальные борды с Путиным

В штабе уверяют: сюжет борда не означает, будто в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина.

Билборды с изображением президента РФ Владимира Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Петра Порошенко.

Соответствующее сообщение обнародовал в Facebook предвыборный штаб Порошенко.

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«У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое - количество украинских экспертов и политиков, которые выступили на защиту нарушенных прав Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата Зеленского. Путин – вне закона», – говорится в сообщении.

В штабе кандидата заверили, что задача рекламного сюжета – напомнить стране, что в условиях страшных внешних вызовов нужен «сильный Президент и Верховный Главнокомандующий».

«Сюжет борда не означает, будто в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль», – отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, штаб кандидата в президенты Петра Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности - билборды, на которых он изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным. При этом, украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображения физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации лиц, которые не являются гражданами Украины.

Сомнительная реклама вызвала споры среди пользователей соцсетей. В том числе и среди сторонников президента. Некоторые допускали, что данные борды - результат черного пиара - якобы направленного против Порошенко.