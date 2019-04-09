В ЦИК заявили, что не видят оснований для изменения постановления о дебатах

Центризбирком обеспечит все условия для проведения дебатов кандидатов в президенты.

В Центральной избирательной комиссии не видят оснований для изменения постановления о проведении дебатов перед вторым туром президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, официальные дебаты кандидатов в президенты должны отвечать следующим условиям: они должны быть незаангажированными и доступными, иметь четкую структуру и соответствовать определенному таймингу, а также в студии, где они будут проводиться, недопустимо размещение любой агитационной символики.

Читайте такжеУ Порошенко объяснили, почему хотят провести дебаты с Зеленским 14 апреля

"Со стороны ЦИК будет обеспечено все, для того чтобы наши кандидаты использовали эту возможность и позволили избирателям определиться со своей позицией. Это самая главная наша задача", - подчеркнула она.

Слипачук отметила, что теледебаты должны состояться в соответствии с действующим законодательством (ст. 62 закона Украины "О выборах президента" и соответствующим постановлением ЦИК).

"На сегодняшний день ЦИК не видит оснований для изменения постановления, которое четко соответствует международным стандартам проведения дебатов", - подчеркнула она.