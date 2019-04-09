Нацполиция расследует факты агитации за Порошенко за счет налогоплательщиков

Такие действия Нацполиция начала после соответствующего депутатского запроса депутатов-укроповцев на имя министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины внесло в Единый реестр досудебных расследований и начало досудебное расследование фактов возможного незаконного использования средств госбюджета с целью агитации за кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении о начале досудебного расследования от 27 марта 2019 года, направленного на имя главы УКРОПа, народного депутата Тараса Батенко.

«Сообщаю, что в соответствии с требованиями ч. 1 и ч. 4 ст. 214 УПК Украины, 27.03.2019 мной внесены сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве № 120190000000000285 по ч. 1 ст. 157 УК Украины по депутатскому запросу народных депутатов (Батенко Т. И. и других, всего 5 народных депутатов) о совершении уголовного правонарушения. Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения ч. 1 ст. 157 УК Украины», – сказано в сообщении о начале досудебного расследования за подписью старшего следователя по ОВД Ю. Л. Никифоренко.

Такие действия Нацполиция начала после соответствующего депутатского запроса укроповцев Тараса Батенко, Ирины Констанкевич, Валентина Дидыча, Александра Дубинина и Виктора Шевченко на имя министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

«В Главное следственное управление Национальной полиции Украины поступил депутатский запрос группы народных депутатов (Батенко Т. И. и других, всего 5 народных депутатов) о совершении уголовного правонарушения. Из предоставленных материалов установлено, что к жителям города Львова почтовыми отправлениями поступает печатная агитационная продукция, тем самым происходит препятствование избирательному праву потенциальных избирателей», – указано в выписке из Единого реестра досудебных расследований.

Как известно, укроповцы сообщали, что из СМИ они узнали о направлении жителям Львовской области листовок с информационными материалами от имени президента Украины, в которых говорится о направлениях перспективного развития региона на 2019-21 годы. Материалы разработаны и опубликованы Советом регионального развития, к ним прилагается анкета и конверт с обратным адресом.

По мнению нардепов от УКРОПа, распространение такой печатной продукции является манипулятивной предвыборной агитацией и сбором данных потенциальных избирателей. Кроме того, авторы документа обратили внимание, что минимальный тираж дорогостоящих анкет составляет 730 тыс., карт – 20 тыс., брошюр – 5 тыс. экземпляров.