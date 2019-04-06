Выборы президента: ЦИК завершила прием всех уточненных протоколов окружных комиссий

Центральная избирательная комиссия планирует завтра официально объявить результаты первого тура выборов.

Центральная избирательная комиссия завершила прием всех уточненных протоколов окружных избирательных комиссий по итогам голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, комиссия под председательством Татьяны Слипачук после перерыва продолжила свою работу в режиме заседания.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки был принят протокол по итогам голосования с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 180.

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Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95%.

Центризбирком 5 апреля получил оригиналы протоколов со всех 199 округов, однако обязал ряд окружных комиссий предоставить уточненные протоколы.

ЦИК планирует завтра официально объявить результаты первого тура выборов президента Украины.