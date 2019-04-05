США готовы работать с любым победителем выборов президента Украины – экс-посол (видео)

Результат первого тура не стал неожиданностью для Вашингтона.

Руководство Соединенных Штатов готово работать с любым победителем выборов президента Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-2006 годах и директор Евразийского центра им .Д. Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст.

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По его словам, результат первого тура выборов президента Украины не был сюрпризом для Соединенных Штатов, поскольку Вашингтон понимал, что победителями выйдут Владимир Зеленский, Петр Порошенко или Юлия Тимошенко.

"Вашингтон готов работать с любым президентом Украины в сдерживании кремлевской агрессии и помощи в процессе настоящих реформ", – констатировал Джон Хербст.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно результатам подсчета 100% во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%). Тимошенко заняла третье место с результатом в 13,4%. Единственным регионом, где она одержала победу, стала Ивано-Франковская область. Порошенко победил во Львовской и Тернопольской областях, Юрий Бойко - в Луганской и Донецкой областях, а Зеленский - в остальных.

Зеленский призвал своего оппонента провести дебаты на НСК "Олимпийский" в Киеве. Порошенко его вызов принял. В МВС уже заявили о готовности обеспечить порядок во время дебатов на главной спортивной арене столицы.