Аваков назвал обмен видеороликами между кандидатами в президенты незаконным (видео)

Глава МВД считает, что оба кандидата нарушают действующее законодательство.

Когда один из кандидатов в первый раз обратился с роликом к другому, ему никто не сделал замечания, хотя я считаю, что обмениваясь видеобращениями кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко нарушают избирательное законодательство.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

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"То, что они обмениваются этими видеороликами, это незаконно", - сказал Аваков.

По его словам, это является незаконной агитацией со стороны кандидатов, поскольку итоги первого тура еще не подведены.

Также он считает, что обсуждение сдачи анализов кандидатов в президенты является маразмом.

"Я обращаюсь к кандидатам: не раскручивайте спираль «кто против меня - тот агент Кремля», «кто не со мной - тот адепт старого». Это опасно. Не разделяйте страну", - отметил Аваков.

По словам Авакова, нашему обществу хватило цивилизованности, поэтому главный риск второго тура выборов президента уже пройден.

"Думаю, что главный риск второго тура мы уже прошли. А главный риск второго тура заключался в том, что если те кандидаты, которые проиграли, - их 37, - не признают результатов первого тура и начнутся какие-то апеллирования к обществу, начнутся массовые беспорядки, и начнется некий хаос. Мы видим, что хватило цивилизованности и хватило ума у наших политиков признать результаты этих выборов, и мы сейчас спокойно – если это можно назвать спокойствием – рассматриваем двух кандидатов, готовимся ко второму туру выборов", - уточнил Аваков.

Министр внутренних дел также заявил, что почти не встречается с Петром Порошенко.

"С президентом у меня сейчас отношения через Администрацию Президента, мы с ним почти не видимся", - отметил он.

Аваков добавил: "Я делаю свою работу – он делает свою".

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД сможет надлежащим образом обеспечить безопасность в ходе проведения дебатов на НСК Олимпийский и во время второго тура голосования на выборах президента Украины.

Напомним, Владимир Зеленский предложил главе партии "Батькивщына" Юлии Тимошенко, которая в президентской гонке заняла третье место, быть гарантом "честных правил" во время дебатов с действующим президентом Петром Порошенко. Как и в случае с вызовом Порошенко на дебаты, Зеленский снял видеоролик и дал Тимошенко сутки на размышление.

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После оглашения результатов Национального экзит-пола вечером 31 марта президент Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром обязательно должны состояться дебаты между кандидатами в президенты.

В тот же день Зеленский подтвердил готовность к дебатам с Порошенко.

"Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью", - заверил Зеленский журналистов.

НОТУ пригласила обоих лидеров президентской гонки к участию в дебатах, которые, согласно закону, должны состояться в последнюю пятницу перед днем голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире "Суспільного".

1 апреля в штабе Зеленского усомнились в целесообразности его участия в дебатах Порошенко и заявили, что они не имеют смысла.

4 апреля Зеленский обнародовал видеообращение, в котором вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Руководство стадиона заявило, что не получало таких предложений. В БПП усомнились, что президент будет дебатировать на стадионе. Однако, Порошенко согласился на такие дебаты и выложил в сеть свой видеоролик.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.