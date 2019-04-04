Законом о выборах президента предусмотрено три вида дебатов - ЦИК

В ЦИК также отмечают, что еще не установили результатов голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что законом о выборах президента Украины предусмотрено три вида дебатов между кандидатами.

Об этом говорится в переданном УНИАН разъяснении Центральной избирательной комиссии.

Теледебаты проводятся между кандидатами на пост президента Украины, включенными в избирательный бюллетень по повторному голосованию в случае назначения Центральной избирательной комиссией повторного голосования, в соответствии с частями первой - пятой статьи 62 закона о выборах президента Украины.

По состоянию на 4 апреля ЦИК не установила результаты голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Закон четко устанавливает время, продолжительность и порядок проведения теледебатов. Так, теледебаты за счет средств государственного бюджета Украины проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

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Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии от 5 мая 2014 года № 472 местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Теледебаты проводятся в студии, оформление которой не может содержать агитационных материалов в пользу любого из кандидатов. Не допускается участие в теледебатах доверенных лиц или других представителей кандидатов, а также трансляция предварительно подготовленного видеоматериала о кандидате, использование агитационных и других материалов о кандидате.

В ЦИК отметили, что проведение теледебатов предусмотрено частями первой - пятой статьи 62 Закона, а потому ЦИК обеспечит проведение теледебатов, а Национальная общественная телерадиокомпания Украины организует их проведение в соответствии с требованиями законодательства.

«Важность этих теледебатов бесспорна как с точки зрения соблюдения закона, так и с точки зрения общественного интереса», считают в комиссии.

Вместе с тем в разъяснении отмечается, что кандидаты на пост президента Украины имеют право на проведение предвыборной агитации в других ее формах.

Прежде всего, такое право предусмотрено пунктом 3 части первой и частью седьмой статьи 58 Закона. Но такой вид агитации проводится исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата.

Также части шестая - двенадцатая статьи 62 Закона регламентирует право телеорганизациям организовывать теледебаты между кандидатами на пост президента Украины как цикл передач. Телерадиоорганизация может создать только один цикл таких передач во время избирательного процесса. Такой цикл передач может транслироваться исключительно в прямом эфире.

Теледебаты могут проводиться за счет средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины в сроки, предусмотренные Законом для проведения предвыборной агитации, в промежутке между 19 и 22 часами.

При этом отмечается, что средство массовой информации, которое предоставило эфирное время кандидату на пост президента Украины, не может отказать в предоставлении эфирного времени на тех же условиях другому кандидату.

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Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Петра Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев предложил провести несколько раундов дебатов между кандидатами в президенты.

Также сегодня Зеленский предложил лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре выборов, быть арбитром в его дебатах с Порошенко.