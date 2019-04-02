"Каждый раз лучше": в США оценили первый тур президентской гонки в Украине

Американские наблюдатели считают, что результатам голосования можно доверять.

В Соединенных Штатах считают, что первый тур выборов президента Украины был свободным, честным и демократическим. Так считают и республиканцы, и демократы.

Об этом пишет "Голос Америки". "Это были честные и свободные выборы, результатам которых можно доверять. Несмотря на давление России, несмотря на оккупацию, несмотря на дезинформацию. Я считаю, это - победа демократии", – считает Дэниэль Твайнинг, президент Международного республиканского института США, представители которого были наблюдателями на выборах, в частности вдова сенатора Джона Маккейна Синди.

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