"Каждый раз лучше": в США оценили первый тур президентской гонки в Украине
В Соединенных Штатах считают, что первый тур выборов президента Украины был свободным, честным и демократическим. Так считают и республиканцы, и демократы.
Об этом пишет "Голос Америки". "Это были честные и свободные выборы, результатам которых можно доверять. Несмотря на давление России, несмотря на оккупацию, несмотря на дезинформацию. Я считаю, это - победа демократии", – считает Дэниэль Твайнинг, президент Международного республиканского института США, представители которого были наблюдателями на выборах, в частности вдова сенатора Джона Маккейна Синди.
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Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, который был наблюдателем на выборах от Национального демократического института США, считает, что украинские выборы каждый раз проходят лучше.
“Члены избиркомов так ловко работали, быстро посчитали голоса без всяких споров. На участках присутствовали наблюдатели от разных кандидатов. И они были довольны процессом. Выборы в Украине каждый раз проходят лучше. И это главное – чтобы голос украинских избирателей был услышан", - говорит Тейлор.
Сенатор от Республиканской партии Роб Портман в своем Twitter назвал первый тур выборов президента Украины мирным и честным. Он призвал кандидатов и международное сообщество "уважать избирательный процесс".
Сенатор-демократ, Сопредседатель Комитета по иностранным отношениям Сената США Боб Менендес также назвал выборы в Украине свободными.
"Я поздравляю народ Украины с успешным процессом. Международные наблюдатели подтвердили, что избиратели имели возможность свободно осуществлять свое избирательное право из широкого круга кандидатов, которые, в свою очередь, имели возможность свободно проводить кампании", – говорится в заявлении сенатора, которое обнародовало посольство Украины в США.
Боб Менендес призвал кандидатов, которые вышли во второй тур, "начать существенный диалог с украинским народом в течение следующих нескольких недель, чтобы избиратели имели возможность сделать наиболее обоснованный выбор. Также они заслуживают услышать мнения кандидатов о войне с Россией и борьбу с коррупцией".
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