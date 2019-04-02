Переселенцы могут не оказаться в списках на второй тур выборов – Опора

Существует угроза, что людей, которые живут не по месту регистрации, не успеют включить в списки избирателей на второй тур.

Результаты первого тура выборов президента Украины должны быть объявленными без затягивания, чтобы избежать возможности невнесения в списки избирателей на второй тур людей, которые живут не по месту регистрации.

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Об этом заявила председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская в эфире Громадського.

По ее словам, существует угроза, что 24% избирателей (316 тысяч граждан) получат всего пять дней на то, чтобы сменить место временного голосования без изменения избирательного адреса.

"Хотя перед первым туром выборов было 65 дней", – отметила Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, на второй тур президентских выборов тем гражданам, которые будут голосовать не по месту регистрации, необходимо будет повторно изменить место голосования. Не позднее, чем за 5 дней, нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования.