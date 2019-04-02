цей матеріал доступний українською

Переселенцы могут не оказаться в списках на второй тур выборов – Опора

11:11, 02 апреля 2019
Выборы 2019
231 0
Перед вторым туром выборов президента нужно будет повторно изменить место голосования / фото УНИАН

Результаты первого тура выборов президента Украины должны быть объявленными без затягивания, чтобы избежать возможности невнесения в списки избирателей на второй тур людей, которые живут не по месту регистрации.

Читайте такжеМесто голосования на выборах уже сменили около 100 тысяч украинцев — ЦИК

Об этом заявила председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская в эфире Громадського.

По ее словам, существует угроза, что 24% избирателей (316 тысяч граждан) получат всего пять дней на то, чтобы сменить место временного голосования без изменения избирательного адреса.

"Хотя перед первым туром выборов было 65 дней", – отметила Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, на второй тур президентских выборов тем гражданам, которые будут голосовать не по месту регистрации, необходимо будет повторно изменить место голосования. Не позднее, чем за 5 дней, нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #ОПОРА#выборы президента Украины 2019#второй тур президентских выборов