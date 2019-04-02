"Золотой голос": КИУ назвал кандидатов, которые потратили больше всего денег на одного избирателя

Комитет избирателей Украины назвал кандидатов в президенты, которые потратили больше средств на один голос избирателя.

Как сообщается в пресс-релизе КИУ в Facebook, организация провела анализ, в котором сопоставила количество денег, которые кандидаты официально потратили на проведение агитации и внесение денежного залога с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов.

Читайте такжеСвязанные с окружением Порошенко общественные организации строят "сетки" для подкупа избирателей - СМИ

Самой дорогой стала стоимость голоса для Романа Насирова, Сергея Каплина, Аркадия Корнацкого и Сергея Носенко. Потраченные ими суммы средств значительно превысили то количество голосов избирателей, которые они получили.

На первом месте в рейтинге «золотых голосов» Насиров. Кандидат потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 млн грн и получил поддержку 2 тыс. 507 избирателей. То есть, стоимость одного голоса составляла 997 грн, что является рекордной суммой.

На втором месте Каплин: потрачено 12,6 млн грн, получено 14 тыс. 871 голосов. Стоимость голоса - 849 грн.

Третий - Корнацкий, который потратил 3,5 млн грн. При этом получил 4 тыс. 358 голосов. Стоимость одного голоса составляла 825 грн.

Четвертый - Носенко. Кандидат потратил 2,5 млн грн и получил 3 тыс. 119 голосов. Стоимость голоса - 807 грн.

Зато наименее дорогими оказались голоса избирателей для Игоря Смешко, Владимира Зеленского и Юрия Тимошенко.

Юрий Тимошенко потратил на кампанию вместе с залогом 2,5 млн грн. При этом получил 114 тыс. 207 голосов, что составляет 22 грн за голос.

Зеленский потратил 88,9 млн грн. В то же время он получил 5 млн 529 тыс. 460 голосов избирателей. Таким образом стоимость голоса составляла 16 грн.

Для сравнения с другими лидерами гонки: стоимость голоса для Петра Порошенко составляла 141 грн, Юлии Тимошенко - 68 грн, Юрия Бойко - 23 грн., Анатолия Гриценко - 82 грн.

Самой низкой среди всех кандидатов стала стоимость голоса для Смешко, который потратил 3,9 млн грн, получив поддержку 1 млн 104 тыс. 537 избирателей. Стоимость голоса составляла всего 4 грн.

Однако, по мнению главы КИУ Алексея Кошель, реальные расходы кандидатов могут значительно отличаться от тех сумм, которые они указали в своих промежуточных отчетах.

«В отчетах мы, естественно, не увидим расходов и работу технических кандидатов или «фабрик ботов». Также преимущественно теневым способом оплачиваются расходы на работу агитаторов, наблюдателей и членов комиссий. Именно поэтому официальные цифры ряда кандидатов отличаются от реальных расходов, могут отличаться в несколько раз», - отметил глава КИУ.

Суммы потраченных средств считались в соответствии с промежуточными финансовыми отчетами кандидатов, включая 2,5 млн грн стоимости избирательного залога. Данные по количеству проголосовавших за кандидата - согласно сайту ЦИК (когда было подсчитано 97,10% бюллетеней). Данные без учета Сергея Таруты и Александра Мороза, на поддержку которых значительно повлияли публичные заявления об отказе баллотироваться.