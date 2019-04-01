Зеленский сохраняет лидерство с большим отрывом: итоги обработки 60% протоколов
Центральная избирательная комиссия обработала 60,28% протоколов участковых избирательных комиссий по результатам голосования на выборах президента.
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Как передает корреспондент УНИАН, продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,36% избирателей.
За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,40% избирателей,
за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,08%,
за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко – 11,58%,
за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко – 7,07%,
за самовыдвиженца Игоря Смешко – 5,92%,
за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,12%,
за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула – 4,28%,
за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского – 1,66%.
Все другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.
В целом подсчитано 10 млн 716 тыс. 577 голосов избирателей.