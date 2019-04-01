У Порошенко показали данные своего подсчета голосов

В штабе отмечают, что значительных нарушений, которые могли бы повлиять на ход кампании, не зафиксировано.

В избирательном штабе Петра Порошенко обнародовали результаты параллельного подсчета голосов на выборах президента 31 марта, в соответствии с которыми во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил народный депутат Украины, член предвыборного штаба Порошенко Максим Саврасов.

«Владимир Зеленский получает 29,8% голосов, Петр Порошенко - 16,2%, Юлия Тимошенко набирает 13,4% голосов, Юрий Бойко 11,4%, Анатолий Гриценко 6,8%», - заявил он.

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Также Саврасов заметил, что значительных нарушений, которые могли бы повлиять на ход кампании в штабе не зафиксировано.

«Призываем кандидатов от демократических сил, которые не вышли во второй тур, поддержать Петра Порошенко. Также приглашаем волонтеров, которые поддерживали демократических проевропейских кандидатов, присоединиться к команде Порошенко. Давайте совместно обеспечим честные выборы во втором туре», - сказал член штаба.

«С этого момента для нашей команды начинается второй тур выборов. Хочу поздравить и поблагодарить всех членов нашей команды, которая работала ради этой победы. Первая задача успешно выполнена. Украинцы поддержали президента. Нам удалось донести информацию о его реальных достижениях. И в этом - большая роль наших волонтеров, членов партии, депутатов», - резюмировал депутат.

Как сообщал УНИАН, после обработки более 50% протоколов ЦИК констатирует победу с большим отрывом шоумена Зеленского, которого поддержали 30,22% избирателей. Действующий глава государства Порошенко – на втором месте с 16,63% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко отдали свои голоса 13,08% избирателей.

Второй тур выборов Президента Украины состоится 21 апреля.