ЦИК уже обработала 40% протоколов: Зеленский побеждает с большим отрывом

Центральная избирательная комиссия обработала 40,21% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,23% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,65% избирателей,

за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,14%,

за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За життя» Юрия Бойко - 11,48%,

за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 7,07%,

за самовыдвиженца Игоря Смешко - 5,95%,

за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,11%,

за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,20%,

за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,65%.

Все остальные кандидаты, по-прежнему, набирают менее 1% голосов избирателей.

В целом подсчитано 6 млн 728 тыс. 298 голосов избирателей.