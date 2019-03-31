По состоянию на 20.00 активность избирателей составила 63,2% - ОПОРА

Погрешность исследования - 0,6%.

Согласно информации, собранной наблюдателями гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 20:00 явка избирателей во время голосования 31 марта составила 63,2%.

Об этом сообщила пресс-служба сети ОПОРА в Facebook.

Как отмечается, погрешность исследования - 0,6%.

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Как сообщал УНИАН, по результатам проекта «Национальный экзит-пол 2019», проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, по состоянию на 18.00 за Владимира Зеленского проголосовали 30,4 %, за Петра Порошенко - 17,8%, за Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей.

Согласно результатам всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1», Зеленскому отдали голоса 30,1% избирателей, Порошенко - 18,5%, Тимошенко - 14% опрошенных на выходе из избирательных участков.