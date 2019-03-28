Фальсификации и применения силы: в КИУ рассказали о главных угрозах во время проведения выборов

В Комитете избирателей Украины считают риски фальсификации голосования более серьезными, чем возможно применение силы в день голосования на избирательных участках.

Существование технических членов участковых и окружных избирательных комиссий является гораздо большей проблемой для выборов президента Украины 31 марта, чем заявления представителей "Национальных дружин", зарегистрированных в качестве наблюдателей на выборах, о возможности применения силы.

Об этом заявили участники пресс-конференции в УНИАН на тему: "Выборы-2019. Риски и вызовы: защита прав избирателей, защита бюллетеней, избирательных урн и протоколов".

"Последние недели в информационном поле происходит дискуссия о роли "Национальных дружин" в день голосования, в частности относительно их провокационных заявлений о возможности применения силы. Однако данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют о том, что, по состоянию на вчера, было зарегистрировано лишь 342 наблюдателя от "Национальных дружин". Впрочем, я не исключаю, что их представители могут присутствовать на избирательных участках с удостоверениями журналистов, например, партийного издания или издания общественной организации", - сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, КИУ крайне негативно оценивает возможность применения силы во время голосования.

"Мы расцениваем это просто как неразумное заявление молодой политической организации, которая хочет просто принять участие в предстоящих парламентских выборах", - отметил Кошель.

"Однако мы видим гораздо большую проблему в день голосования, связанную с использованием других технологий, а именно - технических членов окружных и технических членов участковых избирательных комиссий", - отметил гендиректор КИУ.

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"Наши отчеты показывают, что на сегодняшний день в среднем в окружной избирательной комиссии есть 37 членов комиссии, при этом официальное число кандидатов остается 39. Другими словами, те кандидаты на пост президента Украины, которые проводят нулевую кампанию, то есть в регионах наши наблюдатели не увидели ни агитации, ни встреч с избирателями, ни других элементов избирательных кампаний, но они активно продавали свои квоты и делегировали технических членов в избирательные комиссии разных уровней", - сказал Кошель.

"У нас есть основания говорить, что большое количество технических членов комиссий может быть в участковых избирательных комиссиях. Более того, у нас есть основания говорить, что существует риск того, что ряд участковых избирательных комиссий могут контролироваться техническим членами, работающими в интересах фаворитов избирательной кампании", - отметил Кошель.

Он привел пример, что самовыдвиженец в президенты Николай Габер подал много своих представителей в избирательные комиссии. "Сейчас более чем в 90% участковых избирательных комиссий работают представители этого кандидата. При том, что в своем финансовом отчете он указал нулевые затраты на выборах, но при этом активно делегирует своих представителей в комиссии", - сказал гендиректор КИУ.

Также Кошель сообщил о проблемах иного характера. "Сейчас активно штабы кандидатов на пост президента Украины присылают своим членам участковых избирательных комиссий так называемые памятки относительно действий члена участковой избирательной комиссии. Это внутренний документ, который, очевидно, готовится централизованно, но с учетом специфики того или иного региона. Мы понимаем, что конечный вариант памятки готовят областные штабы", - заявил Кошель.

"В этих памятках мы видим странные словосочетания. Например, указывается о том, что существует старший член избирательной комиссии. То есть, другими словами, это член избирательной комиссии, который контролирует работу технических членов УИК", - сказал он.

По словам Кошеля, КИУ располагает тремя такими памятками от разных кандидатов, присланными наблюдателями, но нет оснований сомневаться, что эти памятки идентичны.

"В одной из памяток мы находим словосочетание, дословно: "в каждой участковой избирательной комиссии есть два наших члена комиссии". Это прямое подтверждение того, что один из кандидатов использует работу технических членов избирательных комиссий", - подчеркнул он.

Также, отметил Кошель, в этих памятках есть положения, которые могут свидетельствовать о намерениях нарушать действующее законодательство, например, по контролю за голосованием во время выезда к недееспособным избирателям на постоянное место жительства с урной для голосования.

По его словам, в памятке дословно сказано: "В процессе подготовки и ведения субботнего заседания необходимо поставить на голосование вопрос в повестку дня о выезде на голосование по месту жительства наших трех членов УИК".

"На сегодняшний день в Украине в такие списки включено 900 тысяч избирателей, и поэтому контроль за голосованием по месту жительства, то есть лиц, которые не способны, которым сложно передвигаться и дойти до избирательного участка, является очень важным компонентом избирательной кампании. И этот компонент, я думаю, может принести сотни тысяч голосов, если подобная работа может быть проведена централизованно", - отметил Кошель.

"Наша практика показывает, что в этом случае фальсификация может быть весьма значительной", - заявил он.

"Сегодня, собственно, технология памяток, изучение трех памяток, она дает нам основания говорить о том, что могут готовиться схемы фальсификации голосования, прежде всего, так называемое голосование на дому, и прежде всего, серьезные манипуляции с подсчетом голосов", - добавил он.

Возвращаясь к вопросу возможного применения различными структурами силы, Кошель отметил, что такой риск есть, но не стоит нагнетать панику. При этом он напомнил об избирательных кампаниях в объединенных территориальных громадах в 2017-2018 годах. "Мы имели прецедент штурма титушками одного из избирательных участков. Мы имели прецедент, когда один из избирательных участков забросали дымовыми шашками, и имели прецедент попытки залить чернила в избирательную урну, то есть, другими словами, порчи избирательной документации, что могло бы привести к непризнанию выборов на этом участке", - сказал он.

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"Поэтому технологии силового характера, я убежден, что есть риск того, что они будут иметь место. И это не обязательно, кстати, с целью признания выборов недействительными по отдельным участкам, так как признать выборы недействительными практически невозможно. Выборы признаются недействительными по отдельным участкам. И я исключаю тот факт, что мы получим массовые атаки или штурмы избирательных участков. Это нереально", - сказал Кошель.

"Но, - отметил гендиректор КИУ - создать информационный фон, создать информационную картину для того, чтобы показать международному сообществу, что в Украине проходят выборы в дикарском формате, где играют роль не правоохранители, не члены комиссий, а играют роль неизвестные структуры, провокаторы, это может быть".

По словам Кошеля, в этом может быть заинтересовано российское телевидение. "Это обязательно нужно России для того, чтобы показать картину для международных наблюдателей. Но я убежден, что в подобных действиях может быть заинтересован ряд кандидатов на пост президента Украины, ряд политических сил для того, чтобы хотя бы довести до своих избирателей тезис о том, что мы не выиграли, но мы и не проиграли, о том, что невозможно проиграть, когда выборы проходят через силовой сценарий", - подчеркнул Кошель.

"То есть, политтехнологических сценариев для того, чтобы применить, в том числе, и силовые действия, я для этого вижу основания. Но больше рисков я вижу в той информации, которая поступила к нам из так называемых «справочных материалов» для членов участковых избирательных комиссий. Поэтому есть реально риски того, что может быть фальсификация на уровне избирательных урн, реальные риски того, что фальсификация может быть на уровне подсчета бюллетеней", - сказал он.