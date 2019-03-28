Социологи показали последние президентские рейтинги перед выборами: кто лидирует
Среди кандидатов на президентский пост продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта 2019 года и обнародованные на пресс-конференции в Киеве.
По данным опроса, за Зеленского готовы проголосовать 17,8% всех респондентов (20,9% среди тех, кто намерен участвовать в выборах, и 27,6% среди тех, кто уже определился с выбором).
На втором месте - нынешний президент Петр Порошенко, в поддержку которого высказались 11,7% всех респондентов (13,7% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 18,2% среди тех, кто уже определился).
На третьем месте - лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8,3% всех респондентов (9,7% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 12,8% среди тех, кто уже определился).
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Кандидатов в президенты Юрия Бойко готовы поддержать 7,1% всех респондентов (8,4% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 11,1% среди тех, кто уже определился); Анатолия Гриценко - 5,4% всех опрошенных (6,3% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 8,4% среди тех, кто уже определился); Олега Ляшко - 3,4% всех респондентов (4% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 5,2% среди тех, кто уже определился); Игоря Смешко - 2,8% всех респондентов (1,37% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 4,4% среди тех, кто уже определился); Александра Вилкула - 2,6% всех респондентов (3% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 4% среди тех, кто уже определился); Руслана Кошулинского - 1,1% всех респондентов (1,3% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 1,7% среди тех, кто уже определился).
Каждый из остальных кандидатов набирает менее 1% голосов избирателей.
В то же время, согласно данным опроса, за неделю до голосования значительная часть избирателей - 24% среди тех, кто намерен участвовать в выборах, не определились с выбранным кандидатом, и еще 9% из всех респондентов отказались отвечать на этот вопрос.
Как показал опрос, 85% респондентов намерены принять участие в выборах президента: 62% в этом уверены и еще 23% примут участие "скорее всего".
По возрасту самую низкую готовность участвовать в голосовании продемонстрировали молодые люди до 30 лет (уверены в своем участии 49%, примут участие "скорее всего" 25% опрошенных), а самая высокая готовность среди людей старше 60 лет (соответственно 68% и 22%).
Среди регионов самую высокую готовность участвовать в выборах подтвердили респонденты из западного региона и самую низкую - восточного.
Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии проводили опрос с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1,6 тыс. респондентов по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий.
Статистическая погрешность не превышает 3,7% для показателей, близких к 50%; 3,2% - для показателей, близких к 25%; 2,2% - для показателей, близких к 10%; 1,7% - для показателей, близких к 5%.
Напомним, 28 марта - последний день для публикации результатов опросов перед выборами в Украине. Это следует из закона о выборах президента Украины (за три дня до голосования).