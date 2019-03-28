Социологи показали последние президентские рейтинги перед выборами: кто лидирует

На втором месте в рейтинге поддержки кандидатов - нынешний президент Петр Порошенко, на третьем - лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Среди кандидатов на президентский пост продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта 2019 года и обнародованные на пресс-конференции в Киеве.

По данным опроса, за Зеленского готовы проголосовать 17,8% всех респондентов (20,9% среди тех, кто намерен участвовать в выборах, и 27,6% среди тех, кто уже определился с выбором).

На втором месте - нынешний президент Петр Порошенко, в поддержку которого высказались 11,7% всех респондентов (13,7% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 18,2% среди тех, кто уже определился).

На третьем месте - лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8,3% всех респондентов (9,7% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 12,8% среди тех, кто уже определился).

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Кандидатов в президенты Юрия Бойко готовы поддержать 7,1% всех респондентов (8,4% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 11,1% среди тех, кто уже определился); Анатолия Гриценко - 5,4% всех опрошенных (6,3% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 8,4% среди тех, кто уже определился); Олега Ляшко - 3,4% всех респондентов (4% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 5,2% среди тех, кто уже определился); Игоря Смешко - 2,8% всех респондентов (1,37% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 4,4% среди тех, кто уже определился); Александра Вилкула - 2,6% всех респондентов (3% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 4% среди тех, кто уже определился); Руслана Кошулинского - 1,1% всех респондентов (1,3% среди тех, кто готов прийти на выборы, и 1,7% среди тех, кто уже определился).

Каждый из остальных кандидатов набирает менее 1% голосов избирателей.

В то же время, согласно данным опроса, за неделю до голосования значительная часть избирателей - 24% среди тех, кто намерен участвовать в выборах, не определились с выбранным кандидатом, и еще 9% из всех респондентов отказались отвечать на этот вопрос.

Как показал опрос, 85% респондентов намерены принять участие в выборах президента: 62% в этом уверены и еще 23% примут участие "скорее всего".

По возрасту самую низкую готовность участвовать в голосовании продемонстрировали молодые люди до 30 лет (уверены в своем участии 49%, примут участие "скорее всего" 25% опрошенных), а самая высокая готовность среди людей старше 60 лет (соответственно 68% и 22%).

Среди регионов самую высокую готовность участвовать в выборах подтвердили респонденты из западного региона и самую низкую - восточного.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии проводили опрос с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1,6 тыс. респондентов по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий.

Статистическая погрешность не превышает 3,7% для показателей, близких к 50%; 3,2% - для показателей, близких к 25%; 2,2% - для показателей, близких к 10%; 1,7% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, 28 марта - последний день для публикации результатов опросов перед выборами в Украине. Это следует из закона о выборах президента Украины (за три дня до голосования).