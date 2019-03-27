Вдвое больше, но без россиян: в ЦИК рассказали о рекордном количестве наблюдателей

Хивренко отметил, что 25 марта ЦИК завершила процесс регистрации наблюдателей на очередных выборах президента Украины.

На выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, будут присутствовать в два раза больше международных наблюдателей, чем на предыдущих. Россиян среди них не ожидается.

Как рассказал пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко, такие меры должны сделать выборы полностью прозрачными, передает «Обозреватель».

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Хивренко отметил, что 25 марта ЦИК завершила процесс регистрации наблюдателей на очередных выборах президента Украины.

"Всего в настоящее время зарегистрированы 2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. Этот мощный отряд международного наблюдения может претендовать на звание рекордного, потому что цифра, в сравнении с внеочередными парламентскими и президентскими выборами 2014 года, примерно вдвое больше", – отметил представитель ЦИК.

По его словам, "это в полной мере обеспечит прозрачность избирательного процесса".