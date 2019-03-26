Объявлено подозрение женщине, анонимно перечислившей партии 2,2 миллиона гривен

Генеральная прокуратура Украины не уточнила название партии.

Правоохранители объявили подозрение женщине, которая анонимно осуществила взнос в поддержку одной из политических партий на общую сумму блее 2,2 млн грн.

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Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины. Гражданке инкриминируется нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинскому или местному референдуму (статья 159-1 Уголовного кодекса).

По данным следствия, гражданка, осознавая запрет относительно осуществления взносов на поддержку политических партий анонимными лицами, вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков. Та, в свою очередь, использовав служебное положение и административное воздействие на персонал банка, обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции.

Генеральная прокуратура Украины не уточнила название партии.

В ближайшее воскресенье, 31 марта, в Украине состоятся президентские выборы.