НАПК нашло нарушения в декларации одного из кандидатов в президенты на миллион гривень

Кандидат указал недостоверные данные относительно размера уставного капитала общества.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки преднамеренного декларирования недостоверной информации в декларации кандидата в президенты, лидера партии "Наши" Евгения Мураева.

Об этом в пятницу, 1 марта, пишет пресс-служба НАПК.

"Установлено, что Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал сведения о размере своего взноса в уставный капитал общества, отметив его меньше на 950 853 грн", – сказано в сообщении.

Также политик недостоверно указал сведения о финансовых обязательствах.

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Напомним, за 2017 год Мураев указал в декларации квартиру в Харькове 170,6 кв.м., а также арендует помещения нежилого здания (128,6 кв.м.), технику и оборудование (телекоммуникационный комплекс) в количестве 877 ед., золотые часы Breguet и Bovet, часы Rolex, оружие типа карабин Blaser Attach, автомобиль Lexus LX 570 2012 года выпуска.

У Мураева на банковских счетах в "Альфа-банке" размещены 3 985 грн и 281 евро, 523 тыс. грн он одолжил ООО "Новости 24 часа". Мураев обладает наличностью в размере 10,15 млн грн, 2 млн долларов и 1 млн евро.