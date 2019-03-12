5 марта представитель организации "Национальные дружины" заявил, что наблюдатели от "Нацдружин" могут применить силу на избирательных участках во время голосования на выборах президента в случае выявления нарушений.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не может отменить регистрацию наблюдателей на выборы от «Национальных дружин», поскольку законодательством не предусмотрена процедура отмены регистрации наблюдателей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, комментируя заявление организации «Национальные дружины» о том, что ее члены собираются поддерживать общественный порядок во время выборов президента.

«Есть ли у ЦИК возможность отменить регистрацию (наблюдателей)? На сегодняшний день законодателем этот вопрос не урегулирован. Нет прямого ответа в законе», - сказала Слипачук.

Она напомнила, что организация «Национальные дружины» сделала достаточно агрессивное заявление, и ЦИК уже отреагировала на нее.

«Мы направили соответствующую информацию в органы, имеющие полномочия проверить, действительно ли эта организация занимается такой деятельностью. Речь идет о Службе безопасности и МВД. Поэтому мы будем ожидать ответ от соответствующих органов», - сказала Слипачук.

В свою очередь присутствующий на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что полиция не допустит применения силы в ходе избирательного процесса.

"Повторяю еще раз: ни одно формирование, ни одна общественная организация, ни «Нацдружины», ни «Нацкорпус» - никто не будет иметь права силовым способом вмешиваться в избирательный процесс. У нас достаточно сил. После соответствующих заявлений со стороны представителя «Нацдружин» мы, реагируя на обращение председателя ЦИК, провели профилактику этой ситуации. И у нас есть определенные убеждения, что никто из тех, кто красиво заявляет, не пойдет на прямой конфликт с властью", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 5 марта представитель ОО «Национальные дружины» Игорь Вдовин заявил, что наблюдатели от "Нацдружин" могут применить силу на избирательных участках во время голосования на выборах президента в случае выявления нарушений.

6 марта ЦИК обратилась в СБУ и Национальную полицию по поводу заявления "Нацдружин" о применении ее наблюдателями силы в случае выявления фальсификаций на выборах президента.