В «Нацдружинах» заявили о готовности действовать силой в случае фальсификаций на избирательных участках

В организации убеждены, что нынешние президентские выборы будут одними из самых грязных.

Наблюдатели от общественной организации «Национальные дружины» могут применять силу на избирательных участках во время голосования на выборах президента Украины в случае фальсификаций.

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Об этом в эфире "Радио Донбасс.Реалии", проекта "Радио Свобода", заявил представитель ГО «Национальные дружины» Игорь Вдовин.

«Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир (командир Нацдружин Игорь Михайленко в Telegram ранее заявил, что «если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем без промедления» - ред.)», - сказал Вдовин.

Он уточнил, что такие потенциальные действия касаются не членов комиссий, а «случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов».

«Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов», - добавил Вдовин.

Он отметил, что наблюдатели ОО «Национальные дружины» принимают участие в наблюдении за выборами, «чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан».

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 11 января дала разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах общественным организациям ""Рада громадської варти", "Национальные Дружины", "Запорожский кризисный медиа центр" и Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".