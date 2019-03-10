В Одессе неизвестные повредили билборды двух кандидатов в президенты

В Малиновском районе Одессы неизвестные повредили билборды кандидатов в президенты Украины Юлии Тимошенко и Юрия Бойко.

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Факт обращения о повреждении билбордов корреспонденту УНИАН подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

В полиции добавили, что сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.

В общественной организации ОПОРА сообщили, что поврежденные билборды с агитацией Бойко и Тимошенко вечером 9 марта обнаружил наблюдатель организации на перекрестке улиц Мельницкая и Василия Стуса в Малиновском районе.

Рекламные щиты неизвестные повредили красной краской. Наблюдатель подал соответствующее заявление в полицию.

Как отметил координатор наблюдения ОПОРА за выборами в Одесской области Анатолий Бойко, данные случаи имеют признаки препятствования агитационной деятельности кандидатов в соответствии с ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины.