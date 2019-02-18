В Одессе после "дебатов" с агитаторами неизвестный попытался разрушить палатку кандидата в президенты (фото)

Волонтер-агитатор рассказала, что к палатке подъехал неизвестный мужчина на «скутере» и после непродолжительных «дебатов» разозленный незнакомец схватил полотно палатки и попытался его сорвать.

В Одессе полиция разыскивает злоумышленника, пытавшегося разрушить в центре города агитационную палатку одного из кандидатов в президенты.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня о том, что на пересечении улиц Пушкинской и Малой Арнаутской неизвестный пытался повредить агитационную палатку, полицейским сообщила волонтер-агитатор.

Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, женщина рассказала, что к палатке подъехал неизвестный мужчина на «скутере».

«После непродолжительных политических «дебатов» с агитатором разозленный незнакомец схватил полотно палатки и попытался его сорвать, после чего сел на свое транспортное средство и уехал», - рассказали в главке.

Сведения по факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас принимаются меры по установлению лица, причастного к указанному правонарушения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе полиция открыла уголовное дело по факту порчи билбордов кандидата в президенты.