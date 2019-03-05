В Еврокомиссии не будут прекращать сотрудничество с Украиной на время украинских и европейских выборов

Там заверили, что сотрудничеству не помешают ни избирательный процесс в Украине и ЕС, ни последующее формирование органов власти.

Брюссель не намерен приостанавливать сотрудничество с Киевом на период выборов президента Украины и Европейского парламента.

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Об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал радио Свобода. «Сотрудничество продолжается и развивается. На этой неделе я сам буду в Украине, предусмотрена встреча с премьером и министром финансов, где мы более подробно будем говорить о вопросе макрофинансовой помощи. Сейчас у нас идет уже четвертая программа макрофинансовой помощи, один транш в 500 млн евро выплатили в конце прошлого года, и действительно весной этого года мы можем выплатить второй транш в 500 млн евро. Но здесь важно, чтобы были выполнены условия по получению финансовой помощи. Это продолжение борьбы с коррупцией, продолжение работы по улучшению сбора налогов, а также реформа службы доходов. Это также реформы в социальной сфере», – отметил Домбровскис.

Он заверил, что сотрудничеств не помешают ни избирательный процесс в Украине и ЕС, ни последующее формирование органов власти.

«Я бы сказал, что сотрудничество не будет приостановлено. Сотрудничество продолжится в рамках нашего Договора об ассоциации. Продлится политический диалог, развитие экономических связей», – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Выборы в Европейский парламент пройдут 23-26 мая 2019 года.