Полиция рассказала подробности проверки штаба БПП в Сумах
Наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции проверяла офис партии "Блока Петра Порошенко" из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей. Об этом заявляет пресс-служба полиции Сумской области.
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Согласно сообщению, по спецлинии "102" поступила жалоба от местной жительницы о том, что в подвальном помещении одного из домов по улице Курской в Сумах происходит подкуп избирателей. А именно - раздача денежных средств - за голосование за одного из кандидатов в президенты.
Дежурный наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции выехала по указанному адресу с целью проверить сообщение о нарушении избирательного законодательства.
На месте правоохранители обнаружили двух граждан - один зарегистрирован в г. Киеве, другой - житель Днепропетровской области. В полиции утверждают, что указанные лица "не смогли внятно объяснить цель своего пребывания в Сумах и отказались давать какие-либо объяснения по поводу сообщения о подкупе избирателей".
Кроме того, полицейские заявляют, что задержали двух мужчин потому, что у одного из них заметили в барсетке предмет, похожий на пистолет.
"Поскольку данные граждане отказались предоставлять какие-либо объяснения сотрудникам полиции, а также с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин, были применены спецсредства - наручники - и задержанные граждане были доставлены в горотдел полиции", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, никаких таблиц, вывесок или других опознавательных знаков о том, что именно в указанном помещении расположен офис представительства какой-либо политической партии или иной организации, не было.
Как сообзал УНИАН, в Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции.
Тогда сообщалось, что полиция первиряла офис партии "Блока Петра Порошенко" из-за анонимного сообщения о якобы незаконном использовании помещения.
В прокуратуре утверждают, что без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники).
После вмешательства работников прокуратуры двух задержанных граждан освободили.