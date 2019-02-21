В Днепре избирком возглавил сепаратист, который поднимал флаг РФ и звал Путина

Кандидатуру Марченко предложил народный депутат и кандидат в президенты Сергей Каплин.

В Днепре председатель ОО "Союз советских офицеров" Виктор Марченко, который в 2014 году над Днепровским городским советом поднимал российский флаг и призывал президента России Владимира Путина ввести войска в Украину, возглавил окружную избирательную комиссию.

Об этом сообщает местное издание «Відкритий», ссылаясь на Центральную избирательную комиссию.

Кандидатуру Марченко на должность главы окружной избирательной комиссии предложил народный депутат и кандидат в президенты Сергей Каплин.

Виктор Марченко является активным сторонником «русского мира». Именно он в марте 2014 года организовал поднятие российского флага возле здания городского совета Днепра. Перед камерами телевидения он объяснил свой поступок тем, что «Днепропетровск — южная столица Российской империи».

Он также призывал «русскую освободительную армию» прийти в Днепр.

Кроме того, Марченко принимает активное участие в трансляциях пророссийских пропагандистских сайтов.