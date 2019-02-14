"У марсиан больше шансов": Климкин отреагировал на планы РФ отправить своих наблюдателей в Украину

РФ намерена включить россиян в состав краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ для мониторинга голосования на выборах в Украине.

У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами президента Украины, чем у россиян.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

«Кто-то никак не успокоится в отношении российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основополагающих принципов», – написал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым гражданам РФ запрещено быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах.

В свою очередь директор БДИПЧ Ингиборг Сольрун Гисладоттир выразила разочарование по поводу этого решения и заявила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

Как ожидается, ОБСЕ/БДИПЧ направит в Украину около 750 человек в составе краткосрочных наблюдателей. Они должны прибыть в Украину за несколько дней до голосования, до 31 марта, и следить за ходом голосования в день выборов.

13 февраля в МИД РФ сообщили, что 12 февраля им поступил циркулярный запрос Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на командировки краткосрочных наблюдателей в состав международной миссии по мониторингу президентских выборов в Украине. Так, РФ имеет намерение включить россиян в состав краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ для мониторинга голосования на выборах в Украине.