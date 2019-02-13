РФ игнорирует запрет и пытается отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины

Как ожидается, ОБСЕ/БДИПЧ направит в Украину около 750 человек в составе краткосрочных наблюдателей, которые должны следить за ходом голосования в день выборов.

Российская Федерация намерена включить своих граждан в состав краткосрочных наблюдателей миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ для мониторинга дня голосования во время выборов президента в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел РФ, 12 февраля в МИД России поступил циркулярный запрос Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей в состав международной миссии по мониторингу президентских выборов в Украине.

Российские дипломаты напомнили, что ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.

"Из-за этого мы были вынуждены отменить их командирование", - подчеркнули в МИД РФ.

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"Несмотря на это, российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае в Украине. Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга. Данная мера призвана гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов", - заявили в ведомстве.

"Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением. Рассчитываем, что им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения", - отмечается в сообщении.

"Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования. Члены же долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов", -добавили в российском МИД.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым гражданам РФ запрещено быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах.

В свою очередь директор БДИПЧ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование по поводу этого решения и заявила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

Как ожидается, ОБСЕ/БДИПЧ направит в Украину около 750 человек в составе краткосрочных наблюдателей. Они должны прибыть в Украину за несколько дней до голосования, до 31 марта, и следить за ходом голосования в день выборов.