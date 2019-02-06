Суд не пустил Симоненко на выборы президента

Ранее ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом на пост президента.

Суд отказал лидеру запрещенной Коммунистической партии Украины Петру Симоненко в удовлетворении иска к Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщили в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда г. Киева.

Читайте такжеЦИК зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты Украины

"Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда в составе судьи-докладчика Андрея Коротких, судей Виталия Файдюка, Евгения Сорочко рассмотрела административное дело № 855/20/19 по иску Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исковые требования касались признания противоправным и отмены постановления ЦИК №198 от 2 февраля об отказе в регистрации кандидата на пост президента Украины, выдвинутого КПУ. Истцы просили суд обязать ЦИК повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать Симоненко кандидатом на пост президента.

«Коллегия судей оставила без удовлетворения административный иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины», - сообщили в суде.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом на пост президента из-за того, что он выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Также ЦИК обратила внимание, что представленная Симоненко анкета кандидата на пост президента не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течение десяти последних перед днем выборов лет.

Справка УНИАН. 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины на основании правового заключения Комиссии по вопросам соблюдения закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», которая установила несоответствие деятельности, наименования и символики КПУ требованиям украинского законодательства.