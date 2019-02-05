С начала избирательной кампании полиция зафиксировала более 650 сообщений о связанных с выборами событиях

По фактам нарушений открыто 12 уголовных производств.

С начала избирательной кампании, стартовавшей 31 декабря 2018 года, полиция зафиксировала уже 652 сообщения о событиях, связанных с выборами.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, с увеличением оборотов президентской гонкой количество обращений о фактах нарушения законов во время избирательной кампании растет.

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Так, за минувшие сутки на территории государства работники полиции зарегистрировали 26 сообщений о событиях, связанных с выборами.

Всего с начала избирательной кампании в государстве зарегистрировано 652 сообщения о происшествиях, связанных с выборами. Из них по 12 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований: (7 - по ст. 296 «Хулиганство», 2 - по ст. 160 «Подкуп избирателя, участника референдума» и по одному - по ст. 159-1 «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)», ст. 171 «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и ст. 365 «Превышение власти или служебных полномочий» Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что с 31 декабря 2018 года составлено 145 административных протоколов. Рассмотрено 140 обращений согласно нормам закона "Об обращениях граждан".

Работники полиции проверяют 334 сообщения.