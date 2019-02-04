ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов (видео)

Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на выборах президента.

3 февраля стал последним днем для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Представление документов прекратилось в ночь на 4 февраля в полночь.

За весь период подачи документов изъявили желание участвовать в выборах 89 человек. Из них 17 - в последний день подачи документов.

В частности, в этот день подал документы действующий президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеВ ЦИК сообщили, что уже 59 человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты

На данный момент уже зарегистрировано 28 кандидатов.

К 8 февраля включительно должна состояться регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК.

Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день состоятся президентские выборы.