ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов (видео)
3 февраля стал последним днем для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.
Об этом говорится на сайте ЦИК.
Представление документов прекратилось в ночь на 4 февраля в полночь.
За весь период подачи документов изъявили желание участвовать в выборах 89 человек. Из них 17 - в последний день подачи документов.
В частности, в этот день подал документы действующий президент Украины Петр Порошенко.
Читайте такжеВ ЦИК сообщили, что уже 59 человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты
На данный момент уже зарегистрировано 28 кандидатов.
К 8 февраля включительно должна состояться регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.
Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК.
Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день состоятся президентские выборы.