Журналисты узнали о настоящем финансовом положении претендентов "спасать страну" (видео)

Сегодня вы узнаете, кто из кандидатов на пост президента Украины зарабатывает меньше уличных нищих, а кто хранит миллионы под матрасом.

Журналисты расследовали, как и за счет чего живут кандидаты на пост президента Украины.

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Об этом сообщают "Наші гроші".

"Начало президентской кампании пока не удивил. Нет ни тон компромата, ни драк в прямом эфире. И главное, кажется, что в президенты страны идут обычные люди. У которых нет ни машин, ни квартир, ни сбережений. Где же деньги? И кто из кандидатов в президенты скрывает реальные доходы, а кто - показывает их откровенно?", - говорится в сообщении.

Ботьба за кресло главы государства, которая официально стартовала в Украине 31 декабря, набирает обороты - кандидаты понесли в Нацагентство по предотвращению коррупции свои обновленные декларации. Именно они и расскажут нам, что скрывают за громкими лозунгами, обещаниями и гречневой крупой претенденты на пост президента Украины.

Сегодня вы узнаете, кто из теоретически и практически возможных глав нашего государства зарабатывает меньше уличных нищих, а кто хранит миллионы под матрасом.

Подробнее вы можете узнать из видео: