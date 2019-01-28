По состоянию на 25 января ЦИК зарегистрировал 20 кандидатов в президенты.

Полиция ожидает более 850 официальных иностранных наблюдателей на выборах президента Украины.

Читайте такжеМИД Украины не будет регистрировать на выборы наблюдателей из РФ

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает радио Свобода. «Все демократические государства мира будут пристально наблюдать за ходом гонки. Всего мы ожидаем прибытия более 850 официальных иностранных наблюдателей. Однако страна-агрессор также примет меры по дестабилизации ситуации в нашем государстве. Поэтому избирательная кампания потребует от нас концентрации ресурсов для обеспечения законности и правопорядка», – подчеркнул Сергей Князев.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря прошлого года. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. До 9 февраля 2019 года будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.

По состоянию на 25 января ЦИК зарегистрировал 20 кандидатов в президенты. Это Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Виталий Скоцик, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Анатолий Гриценко, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Аркадий Корнацкий, Дмитрий Добродомов, Александр Мороз и Илья Кива.