ЦИК зарегистрировала 13-го кандидата в президенты Украины

Кроме того, комиссия предоставила разрешение 59 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных президентских выборов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юрия Бойко кандидатом в президенты на очередных выборах 31 марта.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, 17 января в комиссию поступили документы для регистрации кандидата Юрия Бойко, который лично подал заявление о самовыдвижении.

Рассмотрев указанные документы, ЦИК установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах президента Украины" и зарегистрировала кандидата на пост президента Украины гражданина Бойко, 1958 года, народного депутата Украины, члена партии "Оппозиционный блок".

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Таким образом, по состоянию на 22 января комиссия зарегистрировала 13 кандидатов и предоставила разрешение 59 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных президентских выборов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 января комиссия зарегистрировала 12 кандидатов на пост президента Украины - это Игорь Шевченко (самовыдвиженец), Сергей Каплин (от Социал-демократической партии), Валентин Наливайченко (от партии "Справедливость"), Виталий Скоцик (самовыдвиженец), Андрей Садовый (от "Самопомочи"), Евгений Мураев (от партии "Наши"), Анатолий Гриценко (от "Гражданской позиции"), Виталий Куприй (самовыдвиженец), Геннадий Балашов (от партии "5.10"), Ольга Богомолец (самовыдвиженец) Александр Шевченко (от партии "УКРОП"), Роман Насиров (самовыдвиженец).