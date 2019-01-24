Александр Шевченко призывает политические силы объединиться в борьбе с админресурсом и подкупом на выборах

Уже сейчас фиксируются факты развертывания сети подкупа избирателей по всей Украине под видом опросов.

Участникам президентских выборов в Украине следует объединить усилия для совместного преодоления коррупции, ради сильного и богатого будущего страны и ее граждан.

Об этом кандидат в президенты от УКРОПа Александр Шевченко заявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я предлагаю всем участникам выборов, здоровым политическим силам, общественным активистам объединить усилия для борьбы с админресурсом, фальсификациями, подкупом избирателей. Главной своей задачей на посту президента я вижу уничтожение той гидры коррупции, которая сейчас господствует в Украине», – подчеркнул он.

По словам укроповца, уже сейчас по всей Украине фиксируются факты развертывания сети подкупа избирателей под видом опросов.

«Людям предлагают полторы тысячи гривен за голос. В целом, в масштабах Украины это миллиарды гривен. Миллиарды, которые Порошенко и его команда украли у украинского народа», – пояснил Александр Шевченко.

Кандидат в президенты от УКРОПа отметил, что украинцы должны вымести из своего дома «порох» и ту грязь коррупции, от которой уже стало трудно дышать.

«Мы это сделаем! А внешние долги Украины вернем деньгами коррупционеров! Верю, что мы вернем наших «заробитчан», детей Украины, домой. Вернем веру в великое будущее Украины. Украина будет сильной, свободной и богатой!» – подчеркнул народный депутат.