В Киеве напали на агитационную палатку "Народного фронта" (фото)

Сегодня в Киеве произошло нападение на агитационную палатку партии "Народный фронт". Инцидент произошел в центре столицы возле станции метро "Дворец "Украина".

По свидетельствам агитаторов, злоумышленник вел себя вызывающе, палатка полностью разбита.

Также сегодня инцидент имел место на Крещатике, где неустановленное лицо вело себя агрессивно в отношении женщин-агитаторов в еще одной агитационной палатке.

Партия "Народный фронт" расценивает эти нападения как свидетельство начала грязной избирательной кампании, в которую пытаются погрузить страну в отдельные силы.

В то же время вызывает беспокойство и возмущение то, что два инцидента произошли в один день, и это может свидетельствовать о скоординированной атаке против агитпалаток партии.

"Народный фронт" обращается ко всем участникам гонок с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании.

"Мы ожидаем на оперативную реакцию правоохранительных органов, оперативного выявления злоумышленников, которые должны понести суровое наказание в соответствии с законом", - говорится в заявлении НФ.