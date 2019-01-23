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В Киеве напали на агитационную палатку "Народного фронта" (фото)

18:44, 23 января 2019
Выборы 2019
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nfront.org.ua

Также сегодня инцидент имел место на Крещатике, где неустановленное лицо вело себя агрессивно в отношении женщин-агитаторов в еще одной агитационной палатке.

Партия "Народный фронт" расценивает эти нападения как свидетельство начала грязной избирательной кампании, в которую пытаются погрузить страну в отдельные силы.

nfront.org.ua

В то же время вызывает беспокойство и возмущение то, что два инцидента произошли в один день, и это может свидетельствовать о скоординированной атаке против агитпалаток партии.

"Народный фронт" обращается ко всем участникам гонок с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании.

"Мы ожидаем на оперативную реакцию правоохранительных органов, оперативного выявления злоумышленников, которые должны понести суровое наказание в соответствии с законом", - говорится в заявлении НФ.

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