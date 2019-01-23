В Киеве напали на агитационную палатку "Народного фронта" (фото)
По свидетельствам агитаторов, злоумышленник вел себя вызывающе, палатка полностью разбита.
Также сегодня инцидент имел место на Крещатике, где неустановленное лицо вело себя агрессивно в отношении женщин-агитаторов в еще одной агитационной палатке.
Партия "Народный фронт" расценивает эти нападения как свидетельство начала грязной избирательной кампании, в которую пытаются погрузить страну в отдельные силы.
В то же время вызывает беспокойство и возмущение то, что два инцидента произошли в один день, и это может свидетельствовать о скоординированной атаке против агитпалаток партии.
"Народный фронт" обращается ко всем участникам гонок с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании.
"Мы ожидаем на оперативную реакцию правоохранительных органов, оперативного выявления злоумышленников, которые должны понести суровое наказание в соответствии с законом", - говорится в заявлении НФ.