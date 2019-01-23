"Скоро вы узнаете больше": Вакарчук подтвердил намерения идти в политику

По мнению Вакарчука, в центре внимания политиков должна быть борьба с коррупцией и преобразование судебной системы.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что планирует идти в политику.

Об этом он заявил на мероприятии британского украинского сообщества в Лондоне.

"Я в деле и скоро вы узнаете больше", - сказал Вакарчук, при этом не подтверждая намерение идти именно в президенты.

"Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не привлекает. В политику меня приводит разочарование нынешним состоянием украинской политики", - объяснил Вакарчук.

Он отметил, что "борьба с коррупцией и преобразование судебной системы должны быть в центре внимания".

Как сообщал УНИАН, актер Владимир Зеленский стал кандидатом в президенты Украины.