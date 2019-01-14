Ярошевич из "Авто Евро Силы" заявил о намерении идти в президенты Украины (видео)

Баллотироваться на должность президента Украины лидер движения "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич собирается как самовыдвиженец.

Лидер общественного движения "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на выборах 2019 года. Об этом он написал в Facebook 14 января.

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"Имею важную информацию. Я принял решение баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец", – написал он.

В видеообращении, которое разместил Ярошевич, он объяснил, что решение было нелегким.

"Я это делаю не для себя, а для того, чтобы изменить что-то в этой жизни... Смена политических элит должна быть", – подчеркнул лидер движения.

По словам Ярошевича, необходим инструмент для того, чтобы решить проблему с "евробляхами".

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года в стране стартовала президентская избирательная кампания.

До 3 февраля 2019 года разрешены официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации, на которую выделяется пять дней. Последним днем регистрации станет 8 февраля.