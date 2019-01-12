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ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам в президенты

00:27, 12 января 2019
Выборы 2019
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Президентские выборы запланированы на 31 марта 2019 года / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ведомстве объяснили, что Велидченко не внес необходимые для регистрации 2,5 млн гривен залога, а также не внес электронную декларацию, часть документов и указал избирательную программу и биографию на русском языке. 

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Фаренюк не внес необходимые 2,5 млн гривен залога, отказался от публикации данных и не внес часть документов.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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Теги: #ЦИК#кандидаты в президенты Украины