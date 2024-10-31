Киев не собирается отказываться от тех территорий, которые сейчас находятся под российской оккупацией, независимо от того, кто станет следующим главой Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский не думает, что можно заставить Украину отказаться от временно оккупированных Россией территорий после выборов в США. Об этом президент сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

В частности, у главы государства спросили, имеет ли Украина определенные параметры для возможных переговоров о завершении войны, которые не подлежат изменению и обсуждению.

"Украина, в любом случае, конституционно не имеет права отказываться от своих законных государственных территорий. И поэтому, юридически это просто невозможно. Чтобы там Путин не придумывал, тем что он брал наши оккупированные территории и присвоил их на уровне изменений в свою конституцию... И соответствующие незаконные изменения он сделал, несмотря на это. Украина не признает эти территории (российскими - УНИАН)", - сказал Зеленский.

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При этом, президент Украины подчеркнул, что кто бы ни стал победителем выборов в США, Украина свою позицию не изменит:

"Кто бы что ни хотел, кто бы ни победил в Соединенных Штатах, и сколько бы еще Путин не был лидером Российской Федерации, это невозможно".

В то же время глава государства отметил, что новый президент США может или усилить поддержку Украины, или ослабить.

"Ослабление поддержки Украины даст возможность России больше оккупировать нас. Ослабление поддержки Украины не даст нам возможности победить в этой войне. И это правда. И поэтому мы говорим не о компромиссах территории, а мы говорим о том, что могут быть те или иные дипломатические пути, но они зависят от политики Соединенных Штатов Америки, если она не ослабнет, и желания Соединенных Штатов реально закончить войну быстро", - сказал Зеленский.

При этом он обратил внимание на слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, который говорил, что является человеком дела и стремится быстро закончить войну, найти какую-то модель.

"Но если Трамп, в случае победы, захочет просто заставить Украину просто отдать все и таким образом договориться с Россией - я не думаю, что на сегодня это возможно", - констатировал Зеленский.

Выборы президента США

Как известно, выборы в США состоятся в следующий вторник - 5 ноября. За кресло президента соревнуются Камала Харрис и Дональд Трамп.

Социологические опросы показывают почти равную поддержку этих кандидатов среди граждан в ключевых семи штатах, где ситуация выглядит сейчас наиболее неопределенной относительно электоральных предпочтений американцев.

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