81-летний актер обругал Дональда Трампа.

Лауреаты премии "Оскар" Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо публично выступили в поддержку кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки Камалы Харрис.

Как пишет CNBS, звездные актеры приняли участие в мероприятии "Филадельфийцы за Камалу Харрис". На нем также присутствовали актрисы Керри Вашингтон, Тесса Томпсон и актер Брайан Генри. "Мы здесь не как актеры и актрисы. Мы здесь как американцы. Слишком много поставлено на карту, чтобы быть напуганными, тихими и самодовольными", - сказала Вашингтон.

Де Ниро призвал людей "стучаться в двери" сограждан в день выборов, а также в очередной раз жестко высказался в сторону бывшего президента США Дональда Трампа, назвав его "куском дерьма":

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"Все, все поставлено на карту, и все будет зависеть от того, что произойдет здесь, в Филадельфии, и в этом великом содружестве".

Выборы в США: какие знаменитости поддержали Харрис

Напомним, что ранее кандидатуру Харрис поддержали певицы Дженифер Лопес, Ариана Гранде, Кэти Перри и Тейлор Свифт, а также актеры Джордж Клуни, Мерил Стрип и другие.

Певица Бейонсе также призвала голосовать за Харрис, назвав ее женщиной, которая продвигает необходимое для Соединенных Штатов Америки единство.

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