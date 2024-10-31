Соответствующее решение будет приниматься после того, когда солдаты из Северной Кореи вступят на стороне российских военных в бой против украинских граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина может обратиться в Международный уголовный суд по поводу выдачи ордера на арест северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Об этом президент сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

В частности, у главы государства спросили, рассматривает ли Украина возможность обращения в Международный уголовный суд с требованием выдать ордер на арест Ким Чен Ына, который стал соучастником войны России против Украины.

"Мы будем принимать решение после боевого применения армии Северной Кореи против граждан Украины. Но если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, я думаю, вместе с союзниками, мы готовы к соответствующим шагам", - подчеркнул Зеленский.

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Войска КНДР в Украине

Ранее Зеленский заявил о слабой реакции мира на войска КНДР в России. По его словам, некоторые западные союзники до сих пор "скептически" относятся к событию.

Также Зеленский рассказал, что Украина собирается обменивать захваченных в плен солдат из Северной Кореи на украинских пленных.

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